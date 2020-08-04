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VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI

VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI

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VALİ YARDIMCISI CEMALETTİN ÖZDEMİR GÖREVİNE BAŞLADI

İstanbul Vali yardımcılığı görevini yürütürken son Bakanlık Kararnamesi ile Sakarya Vali yardımcılığı
Bu haber 2020-08-04 18:16:48 eklenmiş ve 275 kez görüntülenmiştir.

 

İstanbul Vali yardımcılığı görevini yürütürken son Bakanlık Kararnamesi ile Sakarya Vali yardımcılığı görev ine atanan Akyazı’nın efsane Kaymakamı Cemalettin Özdemir görevine başladı. Görevine başlayan Vali yardımcısı Özdemir’e de ilk ziyareti yine Akyazılılar yaptı.

Akyazı Kaymakamlığı personeli ve eski Akyazı Özel İdare Müdürü Cengiz Bilgin, yine eski Anadolu Lisesi ve Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapmış emekli eğitimci ve Akyazı Belediye Meclisi Üyesi Ergün Öztürk ve Gazeteci ve emekli eğitimci Kenan Certel görevine bugün (04.08.2020 Salı) başlayan Vali yardımcısı Cemalettin Özdemir’i makamında ziyaret ederek kendisine hoş geldin dediler ve hayırlı olsun temennisiyle başarı dileklerini ilettiler.

Sakarya’nın yeni Vali yardımcısı Cemalettin Özdemir, bugün itibarıyla Sakarya’daki görevime başladım. Akyazı Kaymakamlığım sırasında özellikle de 1999 yılında yaşadığımız asrın depreminde yaptığımız çalışmalarda bana büyük destek veren eskimeyen dostlar diye isimlendirdiğim üç değerli mesai arkadaşım beni ziyaret edip bana başarı dileğinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum ve onların şahsında bütün Akyazılı hemşerilerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum açıklaması yaptı.

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