SON KORONAVİRÜS RAPORU

Türkiye'de son 24 saatte 109 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybının

Bu haber 2020-04-24 21:06:02 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Türkiye'de son 24 saatte 109 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybının 2 bin 600'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 104 bin 912 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, son bir günde Türkiye'de 109 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede Kovid-19'dan şimdiye kadarki can kaybı 2 bin 600'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 122 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla toplam vaka sayısı 104 bin 912'ye yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 790'ken, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 21 bin 737'ye ulaştı. Entübe hastaların sayısı ise 929 olarak açıklandı.

Son bir günde yapılan test sayısı 38 bin 351 olurken, toplam test sayısı 830 bin 257'ye ulaştı.

Veriler göz önüne alındığında ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçtiği görüldü.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç veri" dedi.