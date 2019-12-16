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Akyazı Meslek yüksek Okulunda Seminer

Öğrencilikten İş Hayatına:Akyazı MYO’nun sektöre kazandırdığı eski mezunları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Bu haber 2019-12-16 23:11:40 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Öğrencilikten İş Hayatına

Akyazı MYO’nun sektöre kazandırdığı eski mezunları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu'nda İşletme Yönetimi bölümünün organize ettiği “İş hayatı ve kadın” isimli seminer yapıldı. Seminere Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Aydın Şenol, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hasan Ali Özdemir ve Öğr. Gör. Sezgin Bıçak ile İşletme Yönetimi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ersin Kalkan ve öğrenciler katıldı.

Mezunlar Deneyimlerini Paylaştı

Seminerde öğrencilere deneyimlerini aktaran, Akyazı MYO’nun 2007 mezunlarından Pınar Çağlayan Kılınç ilk hedefinin staj yaptığı yerde kadroya geçmek olduğunu belirterek, “Kendimi geliştirerek kadroya geçtim. Sürecin zor ama keyifli yanları da oldu” dedi.  

Okulun 2010 mezunlarından olan İpek Binatlı ise “DGS’ye girerek İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Fakültesini kazandım.  Sonrasında ise garanti bankasına asistan olarak girdim” diye konuştu.

Okulun 2011 mezunu Yeşim Kılıç  da Dünya Gazetesi’nde staj yaptığını belirterek, kazandığı deneyimlerden bahsetti. Kılıç, “Bir bayan kendini geliştirmeli, ötekileştirmeyi bırakmalıyız ve eğitime önem vermeliyiz” derken,  2018 yılında Akyazı MYO’dan mezun olan İlknur Erdem de DGS ile üniversiteyi 4 yıllığa tamamlamayı düşündüğünü belirterek, kendi mali  müşavirlik bürosunu açmayı hedeflediğini ifade etti.

 
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