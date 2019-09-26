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AKYAZI MYO’YA AKYAZI’LI MÜDÜR

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Küçücek doğumlu Öğretim görevlisi Dr.Aydın Şenol Atandı.
Bu haber 2019-09-26 13:21:24 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Küçücek doğumlu Öğretim görevlisi Dr.Aydın Şenol Atandı.

Subü rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yine aynı okulda müdür yardımcılığı ve öğretim üyeliği yapan Dr.Öğretim Üyesi Aydın Şenol’u Akyazı Meslek Yüksek okuluna 25/09/2019 tarihinden itibaren Müdür olarak atadı.

Akyazı MYO’da Dr. Öğretim Üyesi İhsan Küçükrendecinin rahatsızlığından dolayı yerine bir süredir Öğretim Üyesi ve Müdür Yardımcısı Hasan Ali Özdemir vekâlet ediyordu.

 Aydın Şenol Kimdir.

1971 Yılında Akyazı Küçücek mahallesinde doğdu. Küçücek ilkokulunu bitirdikten sonra Karapürçek lisesinden mezun olan Şenol Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesini başarı ile bitirdikten sonra bir süre özel sektörde çalışmaya başladı. Türkiye Finans Katılım Bankasında 10 yıl yöneticilik yaptı.Aydın Şenol aynı zamanda öğrenciliğinin son yıllarında Bursa Yayın Dağıtım Ticari Hizmetlerinde yarı zamanlı müşteri temsilcisi olarak çalıştı.

Doktorasını Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi /İşletme bölümü/Muhasebe ve Finansman Ana bilim dalında tamamlayan Aydın Şenol 2005 yılında Sakarya Üniversitesi/Akyazı Meslek Yüksek Okulu/Yönetim ve Organizasyon bölümünde öğretim üyeliği görevine başladı.Şenol 2011 yılında aynı bölümde yardımcı doçent olarak bölüm başkanlığına seçildi.2016-18 yılları arasında müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Aydın Şenol 2019-20 Sezonu itibari ile Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Görevine atandı.

 
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