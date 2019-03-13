ALLAH YÜCE MİLLETİMİZE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN

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AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımızın
Bu haber 2019-03-13 19:23:04 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulü ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem mesajında şu görüşlere yer verdi “  Bugün 12 Mart 2019. Devletimiz ve Milletimizin ve de istiklalimizin sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 98. Yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz.  İstiklal Marşımız Yüce Milletimizin yeniden var oluşunun en büyük delilidir. Duygu yüklü bu günde Cumhuriyetimizi kurarak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum dedi ve mesajını şöyle tamamladı “Allah Türk Milletine bir daha istiklal marşı yazdırmasın”  

 
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