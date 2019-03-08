CUMHUR İTTİFAKININ DUR AMANI YOK

31 Mart yerel seçimlere Cumhur ittifakı adı altında girecek olan AK Parti ve MHP’den oluşan partilerin yöneticileri seçime 22 gün kala mahalle mahalle dolaşmak suretiyle durmaksızın çalışıyorlar.

Bu haber 2019-03-08 15:57:17 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

31 Mart yerel seçimlere Cumhur ittifakı adı altında girecek olan AK Parti ve MHP’den oluşan partilerin yöneticileri seçime 22 gün kala mahalle mahalle dolaşmak suretiyle durmaksızın çalışıyorlar.

İçinde olduğumuz haftanın başından itibaren Merkez Yeniköy, Şerefiye, Reşadiye, Beldibi, Durmuşlar, Gökçeler, Mansurlar Mahallelerini turlayan Cumhur ittifakı dün akşamda Bedil Kadirbey ve Bedil Tahirbey Mahallesinin misafirleriydiler.

Gittikleri Mahallelerde yaptıkları konuşmalarında bir araya geldikleri mahalle sakinlerine projelerini anlatan ittifak partilerinin yetkilileri, konuşmalarını mahalle sakinlerinden destek isteyerek sonlandırıyor,

Dün akşam ziyaret ettikleri Bedil Kadirbey ve Bedil Tahirbey Mahalle sakinleri ile aynı anda abhaz misafir evinde bir araya gelen Cumhur İttifakı mensupları mahalle sakinleri tarafından çok iyi karşılandılar ve kendilerine ikram edilen yöresel yiyecekleri de afiyetle yediler.

Gittikleri Mahallelerde belirlenen bir sıra içerisinde konuşan Cumhur ittifakını oluşturan partilerin yöneticileri konuşmalarında sürekli olarak hizmet yapma ve sorunları iyi bildiklerini belirterek o sorunları çözme sözü veriyorlar.

Cumhur ittifakının Mahallelere yaptığı ziyaretlerinde önce AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem sonra MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, zaman zamanda Belediye Meclis üyesi adayları konuşmalarını yapıyorlar. O toplantılarda konuşmalara son noktayı ise Cumhur ittifakının AK Partili Belediye Başkan adayı Bilal Soykan koyuyor.

Cumhur ittifakının Bedil Kadirbey ve Bedil Tahirbey Mahallelerine yaptığı ziyarete MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ile İl 2.Başkanı Ömür Açba’nın da iştirak etmesi dikkat çekti.