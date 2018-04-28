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YASAĞI DİNLEYEN KİM

İlgili Bakanlıklar tarafından sıkı tutulan ve bu nedenle yerel
Bu haber 2018-04-28 14:42:03 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

İlgili Bakanlıklar tarafından sıkı tutulan ve bu nedenle yerel ve genel yönetim yetkililerinin de dikkatli bir şekilde takip ediyoruz dedikleri yaylalarda kaçak yapılaşmanın halen devam ediyor ve yeni yeni inşaatların sürüyor olması kafalarda soru işareti bırakıyor ve de alınan yasak kararı kimler için geçerli kimler için geçersiz dedirttiriyor.

Haberle ilgili görüntüler Akyazı’nın Acella yaylasından geldi. Resimlere bakıldığında yaylalarda yapılaşmanın yasak olmasına rağmen yine de inşaatların sürdüğü görülüyor. Demek ki yasaklar onlar için geçerli değil. Bu durumda bakalım yetkililer nasıl bir tavır sergileyecekler. Gerçekten merak konusudur.
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