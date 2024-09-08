Vefat
Giriş Tarihi : 08-09-2024 17:38

YILMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı eşrafından İnönü Mahallesi Halkından merhum Ziraat Bankası emeklisi Mehmet Yılmaz’ın oğlu, Dr.Yaşar Yılmaz, beden eğitimi öğretmeni  Metin Yılmaz ve

YILMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı eşrafından İnönü Mahallesi Halkından merhum Ziraat Bankası emeklisi Mehmet Yılmaz’ın oğlu, Dr.Yaşar Yılmaz, beden eğitimi öğretmeni  Metin Yılmaz ve Ramazan Yılmaz’ın  Abileri, Mehmet Sefa ve Arif Yılmaz'ın Babaları, Belediye eski meclis üyesi  ve İlçemiz Esnaflarından Elektirik mühendisi  Fuat Yılmaz vefat eti. 

Merhum Fuat Yılmaz’ın cenazesi  Gazi Süleyman paşa camiinde kılınan öğle namazına müteakip merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI

Kardeşi : Dr.Yaşar Yılmaz  0 532 243 35 27

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: