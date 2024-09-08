YILMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Akyazı eşrafından İnönü Mahallesi Halkından merhum Ziraat Bankası emeklisi Mehmet Yılmaz’ın oğlu, Dr.Yaşar Yılmaz, beden eğitimi öğretmeni Metin Yılmaz ve

Akyazı eşrafından İnönü Mahallesi Halkından merhum Ziraat Bankası emeklisi Mehmet Yılmaz’ın oğlu, Dr.Yaşar Yılmaz, beden eğitimi öğretmeni Metin Yılmaz ve Ramazan Yılmaz’ın Abileri, Mehmet Sefa ve Arif Yılmaz'ın Babaları, Belediye eski meclis üyesi ve İlçemiz Esnaflarından Elektirik mühendisi Fuat Yılmaz vefat eti.

Merhum Fuat Yılmaz’ın cenazesi Gazi Süleyman paşa camiinde kılınan öğle namazına müteakip merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun BİZİM AKYAZI

Kardeşi : Dr.Yaşar Yılmaz 0 532 243 35 27