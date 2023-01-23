Yangında eşini kaybeden Temel Çubukçu taburcu oldu

​​​​​​​Önceki gün Altındere Gündoğan mahallesinde evde çıkan yangında eşini kaybeden, oğlu ile birlikte yaralı olarak kurtulan

Önceki gün Altındere Gündoğan mahallesinde evde çıkan yangında eşini kaybeden, oğlu ile birlikte yaralı olarak kurtulan Temel Çubukçu tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu ve tedavi evinde devam ettiriliyor.

Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem ile Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk daha önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kalan ve çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra tabur edilerek tedavisi evde devam eden Temel Çubukçu’yu ziyaret edip hem kendisine hem de aynı yangında yaralanan oğlu Metin Çubukçu’ya hayatını kaybeden Hatun Çubukçu için başsağlığı, kendileri içinde geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, yaraların sarılması için belediye olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmek için harekete geçtiklerini söyledi ve bir daha böyle acı olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.