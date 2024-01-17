YAĞCILARSPOR KULÜP BAŞKANI AKTUNA’DAN ONURSAL BAŞKAN ALİ ÖZ’E HEDİYE FORMA

​​​​​​​Akyazı Yağcılarsporun çiçeği burnunda yeni başkanı Aykut Aktuna’dan kulübe aralıksız olarak 23 yıl başkanlık yapan aynı zamanda Yağcılar Mahallesinin muhtarı olan ve kulüp yönetim kurulu kararı ile

Akyazı Yağcılarsporun çiçeği burnunda yeni başkanı Aykut Aktuna’dan kulübe aralıksız olarak 23 yıl başkanlık yapan aynı zamanda Yağcılar Mahallesinin muhtarı olan ve kulüp yönetim kurulu kararı ile “onursal başkan” unvanına layık görülen Ali Öz’e üzerinde Yağcılarspor 54 onursal başkan yazan anlamlı bir forma hediye etti.

Kulüp Başkanı Aktuna değerli başkanımızın takımımız ve kulübümüze verdiği hizmetler geriden gelen bizler tarafından asla unutulmayarak daima anılacaktır. Kulüp yönetimi olarak biz de bu düşünceden hareketle büyük başkanımızı hem onursal başkan unvanıyla taçlandırdık hem de forma hediye ederek mutluluğuna ortak olmak istedik. Dedi.

Muhtar Ali Öz de yeni başkan ve yönetime bu anlamlı düşünce ve davranışlarından ötürü teşekkür etti.