SAMEK Akyazı’da Muhteşem Sergi

​​​​​​​Müdürlüğü Belgin Demirağ tarafından yapılan SAMEK Akyazı muhteşem bir sergiyle 2024-2025 çalışma dönemini kapattı.

Müdürlüğü Belgin Demirağ tarafından yapılan SAMEK Akyazı muhteşem bir sergiyle 2024-2025 çalışma dönemini kapattı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan sergi Büyükşehir Belediyesi bando takımının çaldığı parçalarla devam etti.

11 usta öğreticinin nezaretinde 530 kursiyer 22 branşta 1828 saat eğitim görmek suretiyle yetişen kursiyerler yılsonunda muhteşem eserleri ile görücüye çıktı ve sergiyi gezenlerin tamamından yüksek puanlar almayı başardı.

Açılış esnasında usta öğreticiler adına konuşan Hanife Yan birlikte bir yılı geride bıraktık diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Kumaşlarımızı kestik. Tuvallerimizi boyadık. Çiniler yaptık. Ama en önemlisi öğrendik, ürettik ve birlikte büyüdük. Öğrencilerimiz çok güzel işler öğrenip aile bütçelerine büyük katkılar sağladılar. Biz SAMEK olarak eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız ve sergimize renk kattığınız için siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Başta protokol olmak üzere sergiyi gezenlerin tek ortak noktaları “Sergilenen eserler mükemmel olmuş. Hem SAMEK’in Müdür ve yöneticilerini, hem usta öğreticilerini ve hem de kursiyerleri tebrik ediyoruz “ demeleri oldu.

Sergiye belediye başkanı olan eşi Bilal Soykan’la katılan Dilek Soykan eserleri gördükten sonra yaptığı açıklamada “ Çok güzel eserler vardı. Bütün kursiyerleri ve onları yetiştiren usta öğreticileri kutluyorum” dedi.

SAMEK Akyazı’nın gerçekleşen sergisine Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan, Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanı Alpay Şirin, SAMEK Sakarya Müdürü Ahmet Kiremitçi, belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, Türk Telekom Altyapı Sorumlusu Taner Dönmez, Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve yardımcıları, HEM Müdürü Ali Salih Akyüz ve yardımcıları, Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun, Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak, Müftü Kamil Özcan Demir ile kalabalık davetli katıldı.