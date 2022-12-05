S.A.B.A.H ARAMA KURTARMADAN ÖĞRETMENLERE İLK YARDIM EĞİTİMİ

S.A.B.A.H. Derneğinin Eğitim salonunda verilen iki akşam süren toplam 10 saat süren ilk yardım eğitimi bu okulların öğretmenlerinin isteği üzerine gerçekleşti.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama, Arama Kurtarma Derneği Çoğunluğu TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu öğretmenleri ve Paris Ortaokulu öğretmenlerinden oluşan 25 öğretmene İlk yardım eğitimi verdi.

S.A.B.A.H. Derneğinin Eğitim salonunda verilen iki akşam süren toplam 10 saat süren ilk yardım eğitimi bu okulların öğretmenlerinin isteği üzerine gerçekleşti.

S.A.B.A.H. Derneği başkanı Eczacı İlhan Durgut tarafından verilen İlk yardım eğitimi sırasında ilk akşam sinevizyon yardımı ile ilk yardım hakkında genel bilgiler verilirken hayatımızdaki önemi vurgulandı.

İkinci akşam ise ilk akşam öğrenilenlerin ilk yardım sırasında kullanılan araç gereçlerle uygulaması yapıldı. İlkyardım sırasında sedye kullanılması ve taşıma yöntemleri, Vakalarda müdahale nasıl yapılır, trafik kazalarında veya başka yaralanmalara yapılması gerekenler, Kalp masajı , boğulma vakalarına müdahale etme yöntemi gibi uygulamalara yer verildi.

S.A.B.A.H. Derneğince verilen ilk yardım eğitimi sanatkar öğretmenlerce verilen mini konserle sona erdi.

İlk yardım eğitiminden oldukça yararlandığını belirten Öğretmenler S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut’a ve dernek yöneticilerine teşekkür ettiler.

Başkan Durgut’ta sizleri kurumumuzda ağırlamaktan memnun olduk, Kapımız diğer öğretmenlerimize de açık. Eğitimlerimiz devam edecek diyerek teşekkür etti.