ÖSEL PROJESİNDE İLK TUR TAMAMLANDI

Kısa adı ÖSEL olan “Öğrenci Sanayici El Ele” projesi kapsamında ilk tur bugün Cumhuriyet ortaokulu öğrencilerinin Altındere’de bulunan Peynirci Raşit’e ait işletmeye yaptıkları ziyaretle ilk tur tamamlandı.

4 Orta okulundan seçilen 10 ar öğrenci farklı sektörlerdeki iş yerlerini ziyaret ederek çeşitli meslekleri yakından tanıdı.

Ortaokul öğrencileri, “Öğrenci Sanayici El Ele” projesi kapsamında iş yerlerini ziyaret ederek meslekler hakkında bilgi edindi. Uygulamalara katıldı.

Proje, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun meslekleri keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrenciler, iş yerlerindeki uzmanlarla konuşarak mesleklerin gereklilikleri, çalışma koşulları ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildiler. Merak ettikleri konulardaki sorularına da cevaplar aldılar.

Projenin temel amacı, “Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren meslekleri tanımaları, geleceğe daha bilinçli adımlar atmalarını sağlamaktır. Bu proje ile öğrencilerimiz, ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun meslekleri keşfederek kariyer planlamalarına “ağaç yaş iken eğilir” misali erken yaşta başlayabilirler”

Ziyaretler Devam Edecek ve Projeye Destek Veren Firmalar

“Öğrenci Sanayici El Ele” projesi, öğrencilerin meslekleri tanımasına ve kariyer planlamasına yardımcı olmaya devam edecek. Proje kapsamında, önümüzdeki günlerde farklı iş yeri ziyaretleri ve etkinlikler düzenlenecek. Projeye destek veren firmalar şunlardır:

• Optimak Makina

• WIEBERR

• Aydın Metal

• A1 Kimya

• Altındere Gödekler Mandıra

Proje koordinatörleri, destek veren firmalara teşekkür ederek, projenin öğrencilerin geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Projenin paylaşlarından sanayici Ali Koç yaptığı açıklamada İlk tur ziyaretlerimiz tamamlanmış olup emeği geçen sanayicilerimizin gazetecilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza Akyazı ilçe milli eğitim müdürlüğü adına teşekkür ederiz dedi ve 2. Tur ziyaretlerinin tarihlerini de açıkladı Buna göre 10 Mart pazartesi günü İnönü ortaokulu Altındere süt ve süt ürünleri fabrikasına,

11 Mart salı günü cumhuriyet ortaokulu A1 kimya tesisine, 12 Mart Çarşamba günü Paris Ortaokulu Optimak firmasına ve13 Mart Perşembe günü TOBB ortaokulu Asya metal ve Wieberr fabrikasına yapılacak.