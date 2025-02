ÖSEL PROJESİ PAYLAŞLARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN BAKIRTAŞ’I ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayiciler ve Sakarya Müsiad iş birliği ile gerçekleştirilmesi planlanan ve kısa adı ÖSEL olan Öğrenci Sanayici Elele (ÖSEL) projesi kapsamında, proje paylaşlarından oluşan Akyazı’daki iş insanları, proje hakkında bilgi vermek ve

Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayiciler ve Sakarya Müsiad iş birliği ile gerçekleştirilmesi planlanan ve kısa adı ÖSEL olan Öğrenci Sanayici Elele (ÖSEL) projesi kapsamında, proje paylaşlarından oluşan Akyazı’daki iş insanları, proje hakkında bilgi vermek ve onayını almak amacıyla Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’a ziyaret gerçekleştirdi.

Müdür Bakırtaş’a bilgi sunan OPTIMAK MAKİNA sanayi sahibi Tansel Cavit Kulak ve WİBERR tesisleri sahibi Sanayici Ali Koç, projeyi tanıttılar ve bundan sonraki aşamalarının nasıl işleyeceği hakkında detaylı bilgilendirme yaptılar.

Müdür Bakırtaş’ta konuşmasında, “eğitime katkı sunan her türlü faaliyetin yanında olduklarını belirterek, "Sakarya'daki bize emanet edilen evlatlar hepimizin evladı. Onların hem hayata hem iş hayatına hazırlanması hem geleceğe hazırlanması sadece Milli Eğitimin değil, sivil toplum örgütleri, siyasiler, esnaf başta olmak üzere özellikle aileler el birliği ile yapmamız gereken bir iş. Başarmamız gereken bir iş olduğunu belirterek Türkiye 100 yılı maarif modeli sayın cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girdi. Mesleki eğitim politika belgesi çerçevesinde herkesin bir mesleği olmalı. Bizim şu anki neslimizde beceriler konusunda da katkı sunması ve iş hayatını yerinde görerek tanımaları da onların gelecek beklentileri yapacakları tercihler noktasında ciddi avantajlar sağlayacak. Bu açıdan eğitime her türlü desteği veren siz sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi ve kendilerinin de projenin işleyişinde Müdürlük olarak her türlü yardım ve destekte bulunacakları sözünü verdi.