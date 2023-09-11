OKULLAR YARIN AÇILIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Sakarya’da 793 okulda 227.692 öğrenci ders başı yapacak.
Okulların açılması ile birlikte İlköğretim haftası da başlamış olacak.
11 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir Okul Müdürleri, okullarını temsilen öğrenciler ve görevli olmayan öğretmenlerle birlikte Atatürk Anıtına Çelenk Sunacak.Saygı duruşunda bulunacak,ardından topluca İstiklal Marşı okunacak.
Akyazı’daki İlköğretim Haftası programı 15 Eylül 2023 Cuma Günü Konuralp İlkokulunda gerçekleşecek.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SIDDIK SAVAŞÇI MESAJ YAYIMLADI
İl Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
İl Millî Eğitim Müdürü Savaşçı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili Öğrencilerim, Kıymetli Meslektaşlarım ve Değerli Velilerimiz,
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına başlarken öğrencilerimizin okula başlama coşkusunu, meslektaşlarımızın göreve hazır olma azmini, velilerimizin heyecanını ve gururunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşı evlatlarımızın, milletimizin istikbale dair hedeflerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda birlikte emek vereceğimiz bir yıl temenni ediyorum.
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı; şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun.”