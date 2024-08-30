NESLİHAN ZEYNEP ÇAKIROĞLU’NUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MUAYENEHANESİ DUALARLA HİZMETE GİRDİ

​​​​​​​İşletmeciliğini MHP eski Milletvekili Zihni Açba ve Avukat Sibel Acba’ın kızı, Avukat Furkan Çakıroğlu’nun eşi Neslihan Zeynep Çakıroğlu’nun yaptığı Ağız ve Diş Sağlığı muayenehanesi MHP

İşletmeciliğini MHP eski Milletvekili Zihni Açba ve Avukat Sibel Acba’ın kızı, Avukat Furkan Çakıroğlu’nun eşi Neslihan Zeynep Çakıroğlu’nun yaptığı Ağız ve Diş Sağlığı muayenehanesi MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Sakarya il başkanı Oğuz Alkaş, Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, MHP ilçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, Akyazı Ziraat odası başkanı Ali Şener Bayraktar, BBP ilçe başkanı Naim Yolcu, Sivil Toplum kuruluşlarının başkaları, Muhtarlar, Akyazı belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birçok seçkin davetlinin katıldığı bir törende dualarla açıldı.

Muayene hanede verilecek hizmetler

Zeynep Çakıroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi Müşteri memnuniyetini ön planda tutan poliklinik, geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerle sizi sağlıklı bir gülümsemeye kavuşturmayı hedefler. Her gülümseme, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Neslihan Zeynep Çakıroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Muayenehanesi olarak, sizi sağlıklı bir gülümsemeyle buluşturmak için burada!

Endodonti (Kanal Tedavisi)

Ağrılı diş problemleriyle başa çıkmak için endodonti uzmanlarımız size yardımcı olacaktır. Kanal tedavisi ile dişlerinizi koruyabiliriz.

Pedodonti ( Çocuk Diş Hekimliği)

Çocuklarınızın ağız ve diş sağlığını özenle korumak için pedodonti hizmetleri sunuyoruz. Diş eti hastalıkları ve çocuklara özel tedavilerle çocuklarınızın sağlıklı büyümelerine yardımcı oluyoruz.

Ağız Diş Çene errahisi ; Cerrahi işlemler, çene cerrahisi, diş çekimi ve implant gibi prosedürlerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamak için uzman ekibimiz size yardımcı olacaktır.

İmplant

Diş eksikliklerini kalıcı ve estetik bir şekilde gidermek için implant uygulamaları sunuyoruz. Uzman hekimlerimiz, implant konusundaki deneyimleri ile size en iyi sonuçları sağlamak için buradadır.

Protez ve Estetik Diş

Gülümsemenizi güzelleştirmek ve diş fonksiyonlarınızı yeniden kazanmanızı sağlamak için protez ve estetik diş uygulamaları sunmaktayız.

Ortodonti

Dişlerinizi düzeltmek ve düzenlemek için ortodonti hizmetleri sunuyoruz. Görünüşünüzü ve diş sağlığınızı artırmak için çeşitli seçenekler sunmaktayız.

Sağlıklı bir gülümseme her şeyi değiştirir.

Neslihan Zeynep Çakıroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile gülümsemenizi daha parlak ve sağlıklı yapın.

Neslihan Zeynep Çakıroğlu ağız ve diş sağlığınızı profesyonel bir şekilde ele alan modern bir sağlık merkezidir.

Adres: Yunus Emre Mahallesi Ada Caddesi Şan İş merkezi No: 252 A Akyazı/Sakarya

Tel: 0539 325 9967