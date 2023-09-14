Muhtar Ünlütürk’ten önemli uyarı

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk’ten köpek sahibi mahalle sakinlerine önemli bir uyarı geldi.

Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk’ten köpek sahibi mahalle sakinlerine önemli bir uyarı geldi.

Okulların açılmasıyla birlikte çok sayıda mahalle sakini velinin servis ve toplu taşıma araçlarının taşıma ücretlerine o velilerin kaldıramayacağı oranda zam yapmaları nedeniyle çocuklarını okula yaya götürüp getirmek, ya da göndermek zorunda kaldıklarını belirten Şose Mahalle Muhtarı Ünlütürk, köpek bakmakta olan Mahalle sakinlerimizin, okullarına velileri ile veya kendi başlarına gidip gelmekte olan çocuklarımıza, özellikle de okula bu yıl başlayan küçük çocuklarımıza bir zararları olmaması için bakmakta oldukları hayvanlarını mutlak surette kontrol altına almaları, bahçelerinden yola çıkmalarını önlemeleri gerekmektedir dedi ve konunun önemli olduğunun da altını çizerek Mahalle sakinlerine bu konuda duyarlı olmaları ricasında bulundu.