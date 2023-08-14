Motosikletli yaralandı

Kaza Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesinde meydana geldi. Bir kamyonet 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklete çarptı.

Kaza Akyazı’ya bağlı Topağaç Mahallesinde meydana geldi. Bir kamyonet 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet yaralanan F.L.P. isimli çocuğun ayağının üzerinden geçti.

Kazada yaralanan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü çocuğa ilk müdahale çevreden kazayı görenler tarafından yapıldı. Daha sonra kaza mahalline gelen 112 sağlık ekibi yaralıya müdahalesinin ardından tedavi için önce Akyazı Devlet Hastanesine sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.