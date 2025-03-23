Kuzuluk Orta Mahallenin ağır misafirleri vardı

​​​​​​​Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ağır misafirlerini mahalle kahvehanesinde ağırladı.

Akyazı’nın Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ağır misafirlerini mahalle kahvehanesinde ağırladı.

İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Emekli Din görevlileri Yunus Atmaca, Enver Koşan ve Mustafa Asan Orta Mahalle camiinde kıldıkları teravih namazından sonra mahallenin kahvehanesinde bir araya gelerek birlikte çay içip sohbet ettiler.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, değerli büyüklerimizi namaz sonrası ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür ziyaretlerin ve ziyaretçilerin artmasını temenni ediyorum dedi ve yapılan ziyaret için ziyaretçilere teşekkür etti.