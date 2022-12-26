KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMUNDAN MUHTARLAR FEDERASYONUNA ZİYARET     

​​​​​​​Büyükşehir yasası ile köylerimizin mahalleye çevrilmesinin, Tarım ve hayvancılığa verdiği zararın görülmesi üzerine, bunu telafi etmek için çıkarılan 7254 sayılı KIRSAL MAHALLE YASASININ,

Büyükşehir yasası ile köylerimizin mahalleye çevrilmesinin, Tarım ve hayvancılığa verdiği zararın görülmesi üzerine, bunu telafi etmek için çıkarılan 7254 sayılı KIRSAL MAHALLE YASASININ, Sakarya’da ki uygulamalarında yaşanan problemler ve köylerin bu sorunlarıyla ilgili olarak kurulan KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU,nun Sakarya Basını ile buluşmasında sonra ilk ziyareti, İlçe Muhtar Dernek Başkanlarının katılımı ile Muhtarlar Federasyonuna yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişi olarak yapılan toplantıda, Köylerin öncelikli sorunu KIRSAL MAHALLE uygulaması ile ilgili sorunlar dile getirildi.

Toplantıda Platform Sözcüsü Mecdi CENGİZ, Sakaryada Mahalle yapılan köylerin, KIRSAL MAHALLE yasası çıktıktan sonraki yaklaşık iki yıllık süreçteki olumsuzlukları dile getirdi. Yasa çıktıktan sonra, Sakarya’da KIRSAL MAHALLE başvurularının baskılar nedeniyle çok az olduğunu, yapılan az miktardaki başvuruların da ilçe Belediyelerince işleme alınmadığını, cevap verilmediğini, yasa ile Belediyelere geçen tüm mal varlıklarının yoğun bir şekilde belirtti.

Cengiz konuşmasında, yasanın çıkarılmasının, özellikle ve doğrudan, TARIM, HAYVANCILIK, DOĞA, ÇEVRE ve TOPRAĞI korumaya, geliştirmeye yönelik olduğu halde, Belediyeler bu yerlere RANT anlayışıyla yaklaştıkları için, yasa çıkalı iki yıla yakın zaman geçtiği halde, Sakarya’da başvurusu yasa ve yönetmeliğe göre işlem görüp kabul edilen tek bir KIRSAL MAHALLE bulunmamaktadır.

Türkiyenin 30 Büyükşehrinde binlerce mahalle YARI KÖY sayılan KIRSAL MAHALLE olurken, Örneğin, daha ziyade SANAYİ KENTİ olan Kocaeli'nde 243 Mahalle KIRSAL MAHALLE statüsüne alınırken, Büyükşehirler içerisinde önemli bir TARIM VE HAYVANCILIK BÖLGESİ olan Sakarya’mızda ki bu olumsuz durum, yasanın uygulanması ile ilgili olarak, sorumluluk taşıyan başta Belediyeler olmak üzere sorumluluk taşıyanların yasaya aykırı keyfi tutumlarından kaynaklanmaktadır.

Platform Sözcüsü Mecdi CENGİZ, mahalle yapılarak, tüm varlıkları Belediyelere devredilen köylerin, tamamen yok olmaması ve KIRSAL MAHALLE alınması için, başta bu önemli konunun birinci derecede sorumlusu olan Muhtarlar olmak üzere, ZİRAAT ODALARI ve yasadan yararlanması gereken Mahallelerde sıkı bir işbirliği yaparak sorunların çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz dedi. Platform Sözcüsü Cengiz, KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU, siyaset ve politika üstü bir oluşum olarak başta İktidar olmak üzere herkesten destek bekliyoruz. Başvuru yapılan yerlerin, cevap verilmeyen, işlem yapılmayan dilekçelerin, yasal olmayan tüm icraatların, Cumhurbaşkanlığına kadar, her zeminde ve her konuda, hukuksal olarak takipçisi olacaklarını belirtti.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem'de yasanın kabul edilmesinden itibaren 2 yıllık süre içinde konu ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, KÖYÜME DOKUNMA PLATFORMU'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.