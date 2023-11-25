KONURALP İLKOKULUNDA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

​​​​​​​Büyük Önderimiz Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü KONURALP ilkokulunda

Büyük Önderimiz Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü KONURALP ilkokulunda coşku ile kutlandı.

Konuralp İlkokulu bahçesinde yapılan 24 Kasım kutlaması saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Öğrencilerin sunumu ile gerçekleşen kutlamada günün anlam ve önemini belirtilen konuşmalar ve şiirlerin okunması sonrası 3. Ve 4. Sınıflar sıra ile günün anlamına uygun gösterilerini sundular.

Konuralp İlkokulunun 24 Kasım Öğretmenler günü kutlamasını öğrenci velilerinden oluşan kalabalık bir topluluk ta izledi.