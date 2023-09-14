İrfan Kardeş ameliyat oldu

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı değerli Akyazılı hemşerimiz İrfan Kardeş,

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı değerli Akyazılı hemşerimiz İrfan Kardeş, Akyazı Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Genel Cerrah Op. Dr. Barış Aşıcı tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan İrfan Kardeş, iki gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldu ve evinde istirahate çekildi.

İrfan Kardeşin ameliyat olduğunu öğrenen basın dünyası başta olmak üzere siyasiler, STK başkan ve yöneticileri, yakınları ve çok sayıda seveni hastaneye giderek İrfan Kardeşe geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, RADET Yönetim Kurulu başkanı Remzi Adıyaman, Mühendis Cemil Barik ve Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz da Hastaneye giderek İrfan Kardeşe geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Başarılı operasyon sonrası tekrar sağlığına kavuşan İrfan Kardeş de sevilmek güzel bir şey. Rahatsızlığımı duyup beni has tanede ve evimde ziyaret edenler, telefonla ve sosyal medya hesapları üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız açıklaması yaptı. İrfan Kardeş hastane başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ve başhekim yardımcısı Savaş Taşkıran başta olmak üzere hastane yönetimine, doktorlarına ve çalışan personeline, kendisini başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşturan Genel Cerrah Op. Dr. Barış Aşıcı ve ameliyat ekibi ile servis çalışanlarına teşekkür etti.