İlçe Sağlıktan kanseri taraması

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kuzuluk’ta Meme, Rahim Ağzı ve Kolon Kanseri taraması yapacak.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kuzuluk’ta Meme, Rahim Ağzı ve Kolon Kanseri taraması yapacak.

27 Eylül 2024 Cuma günü Kuzuluk Sağlık Ocağında yapılacak olan tarama bir gün sürecek ve taramalar saat 09,00 da başlayacak.

İlçe Tarım Müdürü Uz.Dr. Şeyda Tok Meme kanseri taraması için (kadın) 40-69 yaş arası, Rahim Ağzı Kanseri taraması ve HVP testi için 30-65 yaş aralığı (kadın) ve kolon kanseri taraması için de 50-70 yaş aralığında (kadın-erkek) olması gerektiğini açıkladı ve taramaların ücretsiz olduğunu belirtti.