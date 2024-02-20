İLÇE SAĞLIKTAN KAMU PERSONELİNE ÇOCUK İHMAİ VE İSTİSMARI, İNTİHARIN ÖNLENMESİ SEMİNERİ

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliğiyle ilçemizde kaymakamlık idarecileri ve kamu personeline ‘’İntiharın Önlenmesine Yönelik Farkındalık Eğitimi’’

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı iş birliğiyle ilçemizde kaymakamlık idarecileri ve kamu personeline ‘’İntiharın Önlenmesine Yönelik Farkındalık Eğitimi’’ ve ‘’Çocuk İhmal ve İstismar Farkındalık Eğitimi’’ programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal gelişim merkezi salonunda düzenlenen ve salonun dar olması nedeniyle sabah ve öğleden donra olmak üzere iki seansta yapılan seminerde ‘’Çocuk İhmal ve İstismar Farkındalığı’’ konusunu İl sağlık müdürlüğü çocuk gelişimcisi Özge GÜVEN ve ‘’İntiharın Önlenmesine Yönelik Farkındalık Eğitimi’’ konusunu İl Sağlık Müdürlüğünde görev alan Sosyal Çalışmacı Harun SÜRMELİ anlattı.

Sunumların tamamlanmasından sonra toplantıya katılan kamu personelinin konu ile ilgili soruları da cevaplandırıldı.

Program sonunda sunumu gerçekleştirenlere birer teşekkür çiçeği verildi.

Programa kamu personelinin yanı sıra Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçeTarım müdürü Veysel Meydan, Nüfus Müdürü Cemalettin Sandıkçı, Mal müdürü Ali Sayın, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Uzmanı Sibel GEDİKOĞLU ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda TOK katıldı.