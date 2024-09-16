İLÇE SAĞLIK’TAN DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ DUYURUSU

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Dünya İntiharı Önleme günü dolayısı ile bir duyuru yayınladı. Duyuru aynen şöyle:

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Dünya İntiharı Önleme günü dolayısı ile bir duyuru yayınladı. Duyuru aynen şöyle:

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün işbirliğiyle Uluslararası İntiharı Önleme Derneği’nin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana düzenlenmekte olup intihar eğilimi olan kimselerin yardım almalarını kolaylaştırmak ve toplumun bu konudaki duyarlılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikologu Cihat Can intiharın işaretlerini ve intihar hakkındaki gerçekleri bilmenin intiharı önlemede önemini vurguladı.

Eğer tanıdığınız bir kişi;

-Ölmek istediğinden ya da acılarından kurtulma arzularından bahsediyorsa,

-İnternetten veya çevresinden silah, ilaç vs. gibi intihar araçlarını araştırıyorsa ,

-Değerli eşyalarını dağıtıyor, vasiyet hazırlıyor veya çevresindekilerle vedalaşıyorsa,

-Kendi içine çekiliyor veya kendini tecrit ediyorsa ,

-Başkalarına ya da hayata yük olmaya başladığından bahsediyorsa ,

-Öfkeli davranışlar sergiliyor veya intikam duygularından bahsediyorsa ,

-Umutsuzluktan veya yaşamak için bir sebebi olmadığından bahsediyorsa,

-Sonuçlarını hesap etmeden canını tehlikeye atıyorsa ,

-Alkol ya da madde kullanımında artış varsa intihar riski taşıyor olabilir.

Bu kişiler en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, psikolog ve psikiyatristlerden ihtiyaçları olan ruh sağlığı hizmetinden faydalanabilirler.

Ayrıca ilçemiz Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikologu Cihat Can danışan kabulüne başlamıştır.