İKİ KOMŞU ARASINDA GÜRÜLTÜ TARTŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay Akyazı Konuralp Mahallesi 2024 sokakta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki komşu arasında ses

Olay Akyazı Konuralp Mahallesi 2024 sokakta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki komşu arasında ses nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre sesten rahatsız olan A.Y. komşusu Bahattin Demir’in dairesine gitti, evine girdi ve yüksek ses nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası A.Y. yanında bulundurduğu tüfekle 2 çocuk babası 43 yaşındaki komşusunu tüfekle vurarak öldürdü.

Komşusu A.Y. nin kurşunlarına hedef olan Bahattin Demir olay mahallinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı A.Y. de polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşusu tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden Bahattin Demir Akyazı’nın Merkez Yeniköy Mahallesi aşağı mahalle caminde kılınan ikindi namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.