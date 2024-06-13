HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASINDAN SİNOP’TA TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DOKTORLAR İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Hekim Birliği Sendikası Batı Karadeniz Şube Başkanı, Sakarya İl Temsilcisi, Akyazı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Neslihan Şebin 11 Haziran'da Sinop'ta yaşanan elim trafik kazasında, Boyabat ilçesine

Hekim Birliği Sendikası Batı Karadeniz Şube Başkanı, Sakarya İl Temsilcisi, Akyazı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Neslihan Şebin 11 Haziran'da Sinop'ta yaşanan elim trafik kazasında, Boyabat ilçesine geçici görevle gitmekte olan genç hekim Meslektaşları Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlak, iş kazası sonucu hayatlarını kaybeden meslektaşları için Akyazı Devlet Hastanesinde meslektaşlarının da hazır bulunduğu bir anda basın açıklaması yaptı.

Açıklamada geçici görevlendirmelere son verilmesi, doktorların can güvenliğinin sağlanması gibi konularda TBBM meclisi ve Sağlık Bakanlığının bu konularda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan basın toplantısında Sendika temsilcisi Dahiliye Uzmanı Dr. Neslihan Şebin tarafından okunan basın açıklaması metni aynen şöyle:

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Meslektaşlarımız, Mesai Arkadaşlarımız, Hastalarımız ve Kıymetli Basın Mensupları, Bugün burada, yüreklerimizi dağlayan, derin bir acıyı paylaşmak için toplandık. 11 Haziran'da Sinop'ta yaşanan elim trafik kazasında, Boyabat ilçesine geçici görevle gitmekte olan genç hekim Meslektaşlarımız Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlak, ne yazık ki iş kazası sonucu hayatlarını kaybetti.

Aynı kazada ağır yaralanan Doktor Beyza Nur Çetin, şu an Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda ve durumu maalesef ciddiyetini koruyor. Kayıplarımız kalbimizde, tepkimiz güvencesizliğe.. Bu tarifsiz acı, yalnızca bizlerin değil, tüm sağlık camiamızın yüreğinde derin yaralar açtı. Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlak, genç yaşlarında büyük bir özveri ve fedakarlıkla, hastalarına umut olmuş, ışık olmuş hekimlerimizdi. Onları böyle bir kazada kaybetmiş olmanın acısı, yüreğimizde derin bir iz bırakacak ve bu kayıp, hepimizi derinden etkileyecek.

Unutmayacağız, unutturmayacağız! Bu trajik olay, Sağlık Bakanlığı’nın sıkça başvurduğu geçici görevlendirme uygulamalarının yerindeliğini ve güvenliğini bir kez daha sorgulamamıza neden oluyor. Daha planlı bir istihdam politikası ve kurumların gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak kalıcı çözümler bulunması elzemdir. Geçici görevlendirmelerin, kamu yararına ve hukuka uygun olması kadar, güvenli çalışma koşullarının sağlanması da hayati önem taşımaktadır.

Adalet ve güvenlik için, hemen şimdi! Sağlık Bakanlığı’nı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Hekim ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için, tüm geçici görevlendirmelerin risk analizlerinin yapılmasını, uygun ulaşım araçlarının temin edilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz. Hekim ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için, ilgili mevzuatın gözden geçirilmesini istiyoruz.

Sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için, hekim ve sağlık çalışanlarının hak ettikleri koşullara kavuşması bir zorunluluktur. Mesleğimize güvenli bir gelecek istiyoruz! Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlak’ın anıları, onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyla daima yaşayacak. Onların insanlığa adanmış hayatları ve mesleki gayretleri, bizlere sonsuz bir ilham kaynağı olmaya devam edecek. Bu kayıpların acısını içimizde taşıyarak, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hekimlik güvencesi ve güvenli bir sağlıklı gelecek istiyoruz!

Hekim Birliği Sendikası olarak, hekim ve sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarına sahip olması için gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve bu trajik olayların tekrarlanmaması için sorumluların vakit kaybetmeden gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.