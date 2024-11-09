Hasan Alişan’dan Akyazı turu

​​​​​​​SESOB Başkanı Hasan Alişan kendisine bağlı ve Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren Odalara ve Mesleki Eğitim Merkezine birer ziyaret etti ve Oda başkanları ile Mesleki Eğitim Okulu Müdüründen

SESOB Başkanı Hasan Alişan kendisine bağlı ve Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren Odalara ve Mesleki Eğitim Merkezine birer ziyaret etti ve Oda başkanları ile Mesleki Eğitim Okulu Müdüründen çzalışmaları ile ilgili olarak geniş kapsamlı bilgiler aldı ve Birlik olarak maddi ve manevi açıdan her zaman sizlerin yanınızdayız dedi.

Oda başkanları ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Ölmez SESOB Başkanı Alişan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ziyaretleri için kendisine teşekkür ettiler