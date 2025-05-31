GAZİSÜLEYMANPAŞA CAMİİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

​​​​​​​Gazi Süleyman Paşa Camiinde Kurban Bayramı’nda cami gelen vatandaşlara daha temiz hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla bayram temizliği yapılıyor.

Gazi Süleyman Paşa Camiinde Kurban Bayramı’nda cami gelen vatandaşlara daha temiz hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla bayram temizliği yapılıyor.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Cami Dernek başkanı Ayhan Yılmaz Dernek olarak vatandaşların toplanma alanı olan Caminin temizliğine büyük önem verdiklerini, Kurban Bayramı’nda camiye gelen vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlamak amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti

Başkan Yılmaz “Amacımız hemşerilerimizin temiz, bakımlı, huzurlu ve güvenli bir şekilde Kurban Bayramı’nı geçirmesini sağlamak. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin ve nice bayramlarda buluşmayı nasip etsin." dedi.