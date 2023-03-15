 GAZETECİLERDEN HEMŞİRE KÖSE’YE  TAKDİR BELGESİ

Akyazı’da çalışan gazeteciler Salim Özyılmaz (Yenigün) Kenan Certel (Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi) Alaattin Onur (Akyazı Net İnternet sahibi) ve Remzi Armağan (Radyo programcısı ve sunucu) İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli

Akyazı’da çalışan gazeteciler Salim Özyılmaz (Yenigün) Kenan Certel (Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi) Alaattin Onur (Akyazı Net İnternet sahibi) ve Remzi Armağan (Radyo programcısı ve sunucu) İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebe-Hemşire Birgül Köse’ye birlikte hazırlayıp imzaladıkları takdir belgesini takdim ettiler.

Gazeteciler, Ebe-Hemşire Birgül Köse’nin çok başarılı bir sağlık personeli olmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan komşu çocuğuna evlerinde yaptığı ilk müdahale ile hayata döndürmesi bizleri son derece sevindirmiş ve en az çocuğun ailesi kadar bizleri de mutlu etmiştir. Mesleğini en iyi şekilde yapan ve tam bir görev insanı olduğunu kanıtlayan 37 yıllık sağlık personelimizi biz gazeteciler olarak hazırladığımız bir “takdir belgesi” ile değerlendirmek istedik. Bugünde hazırladığımız belgeyi kanser taraması yapan ekibinin yanında veriyor ve bir kez daha tebrik ve takdirlerimizi belirtiyoruz açıklaması yaptılar.

Gazetecilerden takdir belgesi alan Ebe-Hemşire Birgül Köse’de yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Çok duygulandım. Gazeteci büyüklerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ödül hayatımda aldığım en güzel ve anlamlı ödüldür. Bende evime gidince çocuklarımıza “işte ödül almış bir anneniz var” diyeceğim ve belgeyi onlara gururla göstereceğim” dedi.