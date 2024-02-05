Gazeteci Alaattin Onur Serdivan İlçesi Tuna Tan kavşağında kaza yaptı!

Sakarya Serdivan ilçesinin en işlek kavşaklarından biri olan Tunatan kavşağında meydana gelen trafik kazasında Akyazı.net internet sitesi

Sakarya Serdivan ilçesinin en işlek kavşaklarından biri olan Tunatan kavşağında meydana gelen trafik kazasında Akyazı.net internet sitesi imtiyaz sahibi Alaattin Onur kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Akyazı.net imtiyaz sahibi Alaattin Onur (64) idaresindeki 34 EJV ** plakalı araç, şehrin en işlek kavşaklarından biri olan Tunatan kavşağında M.Y (80) idaresindeki 54 TH *** plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken araçlardan maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrasında açıklamalarda bulunan Onur, “Emniyet kemeri hayat kurtarır derledi, doğruymuş . Burnum dahi kanamadı” Şeklinde konuştu.