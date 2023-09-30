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Giriş Tarihi : 30-09-2023 00:16

EMNİYET VE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

​​​​​​​Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığınca 14-28/09/2023 tarihlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımının

EMNİYET VE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığınca 14-28/09/2023 tarihlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımının ve Satışının Engellenmesine Yönelik Yapılan Çalışma ve Operasyonlar Gerçekleştirilmiştir.

30 Narkotik Operasyon ve Yakalamaları Neticesinde;

64 Şüpheli Şahsa İşlem Yapılmış;  29 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan,  9 kişi gözaltına alınmış, 3 şahıs adli kontrol şartıyla ev hapsi, 6 kişi tutuklanarak haklarında adli işlem yapılmıştır.

Aramalarda ise;

 331 gram Sentetik Cannobinoid (Bonzai) uyuşturucu maddesi,  286.5 gram Esrar uyuşturucu maddesi,  78 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi,  2 adet yeşil reçeteye tabi-reçetesiz hap maddesi,  20 adet yetişmiş hint keneviri,  8 adet cam pipo içerisinde erimiş vaziyette metamfetamin uyuşturucu maddesi ,  23 adet uyuşturucu kullanma aparatı,  2 adet Hassas Terazi ele geçirilmiş, Suçtan Elde edildiği değerlendirilen 31.000 TL paraya el konulmuştur.

 
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