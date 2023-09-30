EMNİYET VE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

​​​​​​​Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığınca 14-28/09/2023 tarihlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımının

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığınca 14-28/09/2023 tarihlerinde Uyuşturucu Madde Kullanımının ve Satışının Engellenmesine Yönelik Yapılan Çalışma ve Operasyonlar Gerçekleştirilmiştir.

30 Narkotik Operasyon ve Yakalamaları Neticesinde;

64 Şüpheli Şahsa İşlem Yapılmış; 29 kişi hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan, 9 kişi gözaltına alınmış, 3 şahıs adli kontrol şartıyla ev hapsi, 6 kişi tutuklanarak haklarında adli işlem yapılmıştır.

Aramalarda ise;

331 gram Sentetik Cannobinoid (Bonzai) uyuşturucu maddesi, 286.5 gram Esrar uyuşturucu maddesi, 78 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet yeşil reçeteye tabi-reçetesiz hap maddesi, 20 adet yetişmiş hint keneviri, 8 adet cam pipo içerisinde erimiş vaziyette metamfetamin uyuşturucu maddesi , 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet Hassas Terazi ele geçirilmiş, Suçtan Elde edildiği değerlendirilen 31.000 TL paraya el konulmuştur.