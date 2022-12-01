Emekli Din görevlisi Kurukuz ameliyat oldu

​​​​​​​Bir süredir mide rahatsızlığı çeken Akyazı Belediyesinden emekli din görevlisi Hafız Mustafa Kurukuz

Bir süredir mide rahatsızlığı çeken Akyazı Belediyesinden emekli din görevlisi Hafız Mustafa Kurukuz Sakarya Araştırma ve Eğitim Hastanesinde Genel Cerrah Dr. Emrah Akın tarafından ameliyat edildi.

Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarılan Mustafa Kurukuz’un sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen ailesi, Allah’ın izniyle en kısa zamanda hastaneden çıkıp evimize döneceğiz. Doktorumuza, Ameliyathane ve Genel Cerrahi servisinde görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ederiz açıklaması yaptı.

Mustafa Kurukuz’un Ameliyat olduğunu öğrenen sevenleri hastaneye gidip ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bazı sevenleri de telefonla ve sosyal medya hesaplarından Mustafa Kurukuz’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Mustafa Kurukuz’dan sevenlerine teşekkür etti.