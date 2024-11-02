Dr. Yaşar Yılmaz Bayy/Pas oldu

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen ve sayılan doktorlarından Yaşar Yılmaz dün bay/pass ameliyatı oldu. Ada Tıp hastanesinde çok başarılı bir bay/pass ameliyatı olan ve bir gün yoğun bakım ünitesinde

Akyazı’nın sevilen ve sayılan doktorlarından Yaşar Yılmaz dün bay/pass ameliyatı oldu. Ada Tıp hastanesinde çok başarılı bir bay/pass ameliyatı olan ve bir gün yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra odasına alınan Dr. Yaşar Yılmaz‘ın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Dr. Yaşar Yılmaz’ın rahatsızlığından ötürü bay/pass ameliyatı olması sevenlerini, yakınlarını ve hastalarını üzmüşse de ameliyatın başarılı geçmesi ve hızla sağlığına kavuşuyor olması da sevindirdi.

Sevenlerine, yakınlarına ve hastalarına kısaca Akyazılılara selamlarını gönderen ve kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Dr. Yaşar Yılmaz’ın birkaç gün içinde hastaneden taburcu olması ve evine gelerek istirahata çekilmesi bekleniyor.