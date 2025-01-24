Çakmak Umreden döndü

Altındere belediye başkanlığı, Akyazı belediye başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunan ve daha sonra dinlenmeye çekilen Mehmet Çakmak, gittiği Umreden dönünce adeta

Altındere belediye başkanlığı, Akyazı belediye başkan yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunan ve daha sonra dinlenmeye çekilen Mehmet Çakmak, gittiği Umreden dönünce adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Birlikte çalıştığı Belediye başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere, belediye başkan yardımcıları Mehmet Öztürk, Ali Özer, Yılmaz Taşdelen, eski başkan yardımcısı Ünal Gündüz, MHP’li Meclis Üyesi Murat Öz, Ak Belde A.Ş. Müdürü Fevzi Bora ve Şerefiye eski Muhtarı Mehmet Taşkın, Oda başkanları, Mahalle Muhtarları ile sevenleri tarafından yapılan ziyaretlerde ev sahipliği yapan Mehmet Çakmak, ziyaret yapanlara, telefonla ya da sosyal medya hesapları üzerinde “hayırlı olsun” dileklerinde bulunan dostlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.