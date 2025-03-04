Biz kırsal mahalle olmak istiyoruz

​​​​​​​Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz, Sakarya’mızda birçok Mahalle kırsal mahalle olmak istediği, ancak belediyelerin gelirimiz düşer düşüncesiyle uygun görmemesi

Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz, Sakarya’mızda birçok Mahalle kırsal mahalle olmak istediği, ancak belediyelerin gelirimiz düşer düşüncesiyle uygun görmemesi nedeniyle hiçbir mahallenin bu isteğini yerine getiremediğini söyledi.

Köyüme Dokunma Platformu başkanı Mecdi Cengiz takip ettiği belediye meclisi toplantısından ayrılırken, belediye önünde platformun bazı üyeleri, köylüleri ve muhtarı ile birlikte bir basın toplantısı yaptı.

Kendisinin Buğdaylı Mahallesinde ikamet ettiğini belirten başkan Mecdi Cengiz, Mahalle Muhtarlığının yasaların kendilerine tanıdığı hakkı alabilmek için Akyazı belediyesine müracaat ettiğini, ancak 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile 30 büyükşehire bağlı köyler ve beldeler mahalle yapılmıştı. 2014-2019 yılları arasında 5 yıllık uygulama sonrası tarım ve hayvancılığın zarar görmesi üzerine 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı 3.Tarım Şurasında bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 7254 sayılı kırsal mahalle yasası 16 Ekim 2020 yılında yüce meclisimiz tarafından kabul edilmiş v e o tarihte de yürürlüğe girmiştir.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Büyükşehirlere bağlı olan binlerce mahalle kırsal mahalle statüsüne geçmiş olma sına rağmen Akyazı’mızda 50’ye yakın mahalle olduğu halde onların yaptıkları başvurular belediyemiz tarafından maalesef kabul edilmemiştir. Buğdaylı Mahallesi de bunlardan birisidir. Bizde ret üzerine Sakarya 2. İdare Mahkemesinde dava açtık ve ısrarlı takiplerimiz sonucunda da davayı kazandık.

Nihayet bugünkü meclis toplantısının gündemine alınmış ve haklı isteğimiz nihayet İmam Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyondan olumlu bir sonuç çıkacağını umuyoruz diyen Mecdi Cengiz açıklamasını şöyle tamamladı ‘’ Her ne kadar mahalle yapıldıysak da hepimizin dilinde ve gönlünde köy olarak yaşayan ülkemizin taşıyıcı kolonları ortak değerimiz olan köylerimizin toprağını, doğasını hepimiz adına kollamak ve korumak zorundayız. O nedenle bugün ki toplantıda meclisimizin oybirliğiyle aldığı ve ilgili komisyona havale ettiği bu kararını olumlu buluyor ve hem belediye başkanımıza, hem de meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz.”