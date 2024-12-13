Birbirimize candan bağlıyız diyen Kızılay 63 Ünite kan topladı

Haftanın Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya kan toplamak için gelen Kızılay bağış ekibi her zaman olduğu gibi bu Çarşamba gününde de yine 63 Ünite

Haftanın Çarşamba ve Cuma günleri Akyazı’ya kan toplamak için gelen Kızılay bağış ekibi her zaman olduğu gibi bu Çarşamba gününde de yine 63 Ünite kan bağışı toplayarak Sakarya’ya geri döndü.

“Biz birbirimize candan bağlıyız” sloganı Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine bu Çarşamba günü Kuzuluk Halil İbrahim Bildirici Teknik Mesleki Anadolu Lisesi (İŞMONT) öğrencileri destek verdi.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, desteklerinden ötürü Okul yönetimi ve Öğrencilerine, bağışlarından ötürü de Akyazılılara teşekkür etti.