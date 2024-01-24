As Akyazıspor gece düzenledi.Sanatçı İsmail Türüt

​​​​​​​Sakarya süper lig takımlarından As Akyazıspor “As Akyazıspor’a vefa gecesi” adı altında bir destek gecesi düzenledi.

Sakarya süper lig takımlarından As Akyazıspor “As Akyazıspor’a vefa gecesi” adı altında bir destek gecesi düzenledi.

27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 19.00 da Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi spor salonunda yapılacak olan anlamlı gecenin starı da Karadeniz’in başarılı sanatçısı İsmail Türüt olacak.

As Akyazıspor yönetimi geceye katılmak isteyen As Akyazıspor sevdalılarının biletlerini Hardal Burger, Olivia Cafe, Ala lokantası, Yenicami Marmara çiğ köfte, Kibrit Cafeden temin edebileceklerini açıkladı.

Düzenlenen geceye katılımın yüksek olması bekleniyor.