Akyazılı Muhtarlardan örnek davranış

Akyazılı Muhtarlar aralarında topladıkları yardımı başkanları Ahmet Savaş ve yardımcısı Hüseyin Yazıcı aracılığı ile SEDAŞ yetkililerine ilettiler.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden SEDAŞ Akyazı İlçe Müdürlüğünde görevli Recep Akarsu için SEDAŞ çalışanları tarafından başlatılan yardım kampanyasına Akyazılı Muhtarlarda katılarak örnek bir davranış vergilediler.

Akyazılı Muhtarlar aralarında topladıkları yardımı başkanları Ahmet Savaş ve yardımcısı Hüseyin Yazıcı aracılığı ile SEDAŞ yetkililerine ilettiler.

Dernek başkanı Savaş ve yardımcısı Yazıcı yardım kampanyasına destek veren meslektaşlarına teşekkür ederken, Akarsu ailesine baş sağlığı temennisinde bulundular.