AKYAZI’DAKİ OTO GALERİCİLERİ BİR SİTEDE TOPLANACAK

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Gazeteci Yaşar Durmuş Başkanlığında kurulan Oto Galericileri Kooperatifi Akyazı İçin çok önemli bir projeyi gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Gazeteci Yaşar Durmuş Başkanlığında kurulan Oto Galericileri Kooperatifi Akyazı İçin çok önemli bir projeyi gerçekleştirmek üzere kolları sıvadı. Hedef Akyazı’da faaliyet gösteren Oto Galericilerini bir araya toplamak üzere “Oto Galericileri Sitesi” yapmak için çalışmalara başladı.

Bu amaçla geçtiğimiz gün Kooperatif yönetimi geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi. Sabah kahvaltısında bir araya gelen İlçedeki oto galericileri, oda başkanları, esnaflara kurulacak olan site hakkında geniş bilgiler verildi.

Açıklama Kooperatif Başkanı Yaşar Durmuştan geldi. Sitenin Akyazı Adapazarı yolunun Seyfeler Mahallesinde 9600 Metrekarelik bir arazi üzerinde yapılacağını belirten Durmuş projeyi gösteren fotoğraflar üzerinde örnekler vererek açıklamalarını sürdürdü. Teknik bilgileri de kapsayan açıklamada üyelik koşulları da belirlendi.

Arazi üzerine 38 iş yeri yapılacak, her dükkanda iş yerine ait önünde 90 metrekarelik araç parkı, 60 metrekare ikinci kat ofis ve 40 metrekarelik teras katı ile birlikte 250 metrekarelik tapulu kullanım alanı olacak. Projenin 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Kooperatif 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmak üzere fiyatları da belirledi. Bir iş yeri 7 Milyon YTL olacak. Yol kenarındaki dükkanlarla içeride kalacak dükkanlar arasında fiyat farkları da ön görülüyor.

Yapılan açıklamada Belirtilen süre içinde kooperatife 2 milyon YTL yatıran kişilerin de kooperatife üye olabilecekleri söylendi.

Toplantıya Katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk te yaptığı konuşmada güzel bir girişim. Emeği geçenlere teşekkür ederim dedi.

Toplantıya katılanların projenin mükemmel olduğu hakkında hem fikir oldukları, bu sayede ilçede önemli bir görüntü kirliliğinin de ortadan kalkmış olacaktır denildi.

Tanıtım Toplantısı sonunda toplu fotoğraf çektirildi ve daha sonra da Kooperatifin site için temin ettiği araziye görmeye gidildi.