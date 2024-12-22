AKYAZI’DA SAĞLIK SOKAĞINA BÜYÜK İLGİ

​​​​​​​Sakarya Gençlik Meclisi sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmak için Akyazı Çarşı Merkezinde kurduğu ve adını Sağlık Sokağı diye adlandırdığı geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Gençlik Meclisi sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmak için Akyazı Çarşı Merkezinde kurduğu ve adını Sağlık Sokağı diye adlandırdığı geniş kapsamlı ve geniş katılımlı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen bu etkinliğe Akyazı Kaymakamlığı, Akyazı Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversitesi (SUBÜ) Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akyazı Gençlik ve spor İlçe Müdürlüğü, Kızılay Akyazı Şubesi, Yeşilay, Sakarya Optisyenler Odası, SUBÜ Sağlıklı yaşam topluluğu, SUBÜ Genç Sağlıkçılar ve SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenci toplulukları destek verdi ve iş birliği yaptı.

Belirtilen sokakta geniş katılımlı bilgilendirme stantları açıldı. Uzmanlar ve sağlık gönüllüleri de vatandaşların sorularını yanıtladılar. Tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı. Beslenme, düzenli egzersiz,stres yönetimi konularında bilgiler verildi ve danışmanlık yapıldı.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı SUBÜ Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı başta olmak üzere kalabalık bir katılım oldu.