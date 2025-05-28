Akyazı’da sağlık ordusu vatandaşla iç içe

​​​​​​​SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitimlerini görmekte olan sağlık ordusu, kendilerine eğitim veren öğretim görevlileri ile birlikte sokağa çıktı ve Akyazılı vatandaşları 112 acil ile birlikte Enfeksiyon

SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitimlerini görmekte olan sağlık ordusu, kendilerine eğitim veren öğretim görevlileri ile birlikte sokağa çıktı ve Akyazılı vatandaşları 112 acil ile birlikte Enfeksiyon hastalıkları, Meme, Rahim Ağzı, Kalın Bağırsak kanserleri, Alkol, Madde ve Cep telefonu bağımlılığı gibi hastalıklarla ilgili bilgiler verdi ve Kan şekeri, tansiyon ve boy ölçümleri yaptı ve sağlığın her konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

TEK NUMARA

Acil durumlarda tek numara olan 112 numarası kullanılacak diyen öğrenciler özellikle 112’nin başka konularda özellikle de asılsız ihbar konusunda vatandaşları uyardılar, arayanlar hakkında da yasal işlem yapılacağını belirttiler.

“İşin içinde hayat var” sloganı ile yola çıktıkları söyleyen bu bölüm öğrencileri, arzu eden vatandaşlara da kalp krizi esnasında sağlık ekipleri gelen kadar yapılması gerekenleri de tatbiki olarak gösterdiler.

Erken teşhis hayat kurtarır

Kanser vakalarında erken teşhisin önemini anlatan öğrenciler, herhangi bir şikayet olmasa dahi 40-69 yaş arası kadınların iki yılda bir Meme Kanseri (Mamografi), 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin de 2 yılda bir bağırsak kanseri taraması yaptırması gerektiğinin altını çizdiler ve “bilinçli olun, Taramanızı yaptırın ve sağlığını koruyun diye de öğütler verdiler.

Alkol öldürür

Alkolün uzun vadede öldürücü, kısa vade de hasta ettiğini söyleyen SUBÜ Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri o nedenle alkolden uzak durmak gerekir dediler.

Alkol alışkanlık yapar, bir kere denemekle kalınmaz mutlaka devam gelir diyen öğrenciler bir insanın kendisine “bir dene maksat muhabbet olsun, bir kereden bir şey olmaz, içersen dertlerini unutursun gibi boş sözlere inanmalarını isteyen öğrenciler, “Alkol bazı hastalıklara iyi gelir, alkol uykuyu düzenler, alkol sesi açar, alkollü içecekler vücudu ısıtır gibi doğru olmayan sözlere de inanmalarını ve kanmamalarını istediler.

Bağımlılık sadece alkol bağımlılığının dışında bir de madde bağımlılığı var ki, çok tehlikeli bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığın içinde uyuşturucular, sigara, E-sigara ve Nargile, uyarıcı v e hayal görmeye neden olan maddeler, reçete ile alınması gerektiği halde doktor kontrolü dışında kullanılan ilaçlar, bazı yapıştırıcılar ve çakmak gazı gibi uçucu maddelerinde bağımlılık yaptığını söyleyen sağlıkçı Üniversite öğrencileri, bunun dışında kullanmakta olduğumuz cep telefonlarının da bağımlılık yaptığına da dikkat çektiler.

Enfeksiyon hastalıkları

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkesin enfeksiyon hastalıklarından da kendisini koruması gerektiğini anlatan Üniversete öğrenciler, enfeksiyon hastalıklarında da erken teşhisin öneminden bahsederek bu hastalığın solunum, (öksürük-hapşırık) temas (eller-yüzeyler) kan ve vücut sıvıları , gıda ve su yoluyla hızlı bir yayılma gösterdiğine dikkat çekerek erken teşyhis ve akabinde yapılacak olan tedavilerle kontrol altına alınabilir dediler.

Grip, COVİD 19, Tüberküloz, Hepatit B ve C, idrar yolu enfeksiyonları ve zatürre gibi hastalıkların yaygın enfeksiyon hastalıkları olduğunu belirten SUBÜ lü öğrenciler, sağlıklı yaşam için bütün bu hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdiler.

SUBÜ ‘ye bağlı Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin ve bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun değişik bölümlerinde eğitimlerini görmekte olan öğrenciler tarafından Akyazı çarşı merkezinde ikincisini açtıkları stantlarda sağlık konusunda bilgilenen Akyazılı vatandaşlar, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonu çok beğendiklerini söylediler ve sık sık tekrar edilmesini istediler.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından gerçeklmeştirilen organizasyona İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi ve İlçe Salık Müdürü Uzman Hekim Dr. Şeyda Tok’da öğrenciler tarafından açılan stantları bir bir gezdi, öğrencilerle bilgi alışverişinde bulundu ve bu değerli çalışmalarınızdan ötürü öğrencileri tebrik etti.

Akyazı belediyesi de gerçekleştirilen bu organizasyona öğrencilerin yağış ve güneşten etkilenmemeleri için açılan stantları şemsiyelerle donattı ve öğrencilerin ihtiyaç duydukları her konuda onlara destek oldu. Belediyenin bu davranışı takdir toplamasına neden oldu.