 AKYAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU

Akyazı Sivil toplum kuruluşları platformu “Yıldız Teknik Üniversitesi’nde” Öğretim Görevlisi olarak görev yapan “Uğur K.” adlı kişinin

Akyazı Sivil toplum kuruluşları platformu “Yıldız Teknik Üniversitesi’nde” Öğretim Görevlisi olarak görev yapan ve Birgün Gazetesi yazarı olan “Uğur Kutay” adlı kişinin peygamberimiz Hz. Muhammed hakkında geçtiğimiz günlerde sarfettiği çirkin sözler üzerine Gazi Süleyman Paşa camii önünde Cuma namazı sonrası basın açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi.

Basın açıklaması şöyle:

“Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbi Allah’a, salât ve selam Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v.)’e olsun!

Allah (c.c.) Habibini yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de şöyle vasfetmiştir: “Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin!” (Kalem-4)

Yine başka bir Ayet-i Celile’de; “Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya-107) buyurmuştur.

Gün geçmiyor ki; sabrımızı sınayan yeni bir ihanet, yeni bir müptezellikle karşılaşmış olmayalım. Küfür ehli, kimi zaman 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerini, kimi zaman İmam Hatipleri, kimi zaman Kur’an Bülbülü olan hafızlarımızı, kimi zaman da;

“Sizden biriniz beni kendi annesinden, babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.”( Buhari) buyuran hayatımızın nuru, iç alemimizin güneşi Hz. Muhammed Mustafa (a.s.v)’a o çirkin dilini uzatmaktadır.

Son olarak “Yıldız Teknik Üniversitesi’nde” Öğretim Görevlisi olarak görev yapan ve Birgün Gazetesi yazarı olan “Uğur Kutay” adlı meczup, boyunun varamadığı yere varmaya, dilini uzatamayacağı yere uzatmaya kalkışmıştır. Olmayan haddini aşıp, Efendimiz (s.a.v.)’e ithafen burada zikretmekten haya ettiğimiz ahlaksız ifadeler kullanmıştır. Bununla yetinmeyip başka derslerinde de buna benzer müptezellikleriyle İslam’ın kutsallarını alaya almaya devam etmiştir. Sadece Peygamber Efendimize saldırmakla kalmayıp “Şehit aileleri ve şehadet kavramına inananlar; Nekrofili (cesetlere ilgi duyma) hastalarıdır.” diyerek şehitlik makamını ve toplumsal değerleri aşağılamaya çalışmıştır.

Hem bu zavallıya hem de bu zavallı gibi düşünenlere en güzel cevabı Yüce Rabbimiz yüce kitabında; ” Onlar Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saff-8) buyurarak vermiştir.

Evet! Güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşe gözler kapatılarak güneş söndürülemez. Yalnız her ne kadar onlar açısından hakikat bu olsa da; bizlere düşen Efendimiz(a.s.v)’a ve dinimize bağlılıkta kararlılığımızı göstermektir.

Kıymetli Müslümanlar! Aslanların kükremediği ve boş bıraktığı meydanlarda, çakallar kendilerini aslan sanacak ve İslam’ın kutsallarına saldırmaya devam edecektir. Bu yüzden buraya toplanarak, kırmızı çizgilerimizi hadsizlere hatırlatmak icap etmiştir.

Buradan İslam’ın kutsallarına saldıran tüm hadsizlere sesleniyoruz;

Allah(c.c) şahidimiz olsun ki, sizler kinlerinizle kudurdukça Uhud’da şehit verdiği oğlunun, eşinin, kardeşinin ve babasının şehadet haberi kendisine verildikçe; ”Bana Resulullah(a.s.v)’tan haber verin.” diyen Sümeyra Hatunlar karşınıza dikilecektir.

Sizler o çirkin dilinizi İslam’a ve Peygamberine uzattıkça “Anamız, babamız, evlatlarımız ve her şeyimiz sana feda olsun ya Resulullah!” diyen bu çağın Alileri, Ebu Bekirleri, Muhammed b. Meslemeleri ve Talha b. Ubeydullahları karşınıza dikilecektir.

Bundan dolayı kimse şehitlerin, alimlerin ve dindar ecdadımızın kanları ile sulanmış olan ve bizlere miras bırakılan bu topraklarda din simsarlığı yapmaya ve salyangoz satmaya kalkmasın. Çünkü yaptırmayız ve de sattırmayız!

Müslümanlar olarak her daim yılmadan, yıkılmadan İslam’ın tüm kutsalları uğruna mücadele edeceğimize söz veriyor ve icra makamında olan tüm yetkilileri, bu müptezellere karşı gereken tüm yaptırımları yapmaya davet ediyoruz.

Tüm duyarlı kamuoyuna saygılarımızla…”

AKYAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU