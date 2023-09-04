Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Uygulama Anaokulu Kayıtları Başladı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Uygulama Anaokulu öğrenci kayıtlarını almaya başladığını duyurdu ve şu bilgileri verdi.
4-5 yaş grubu (36 aydan itibaren) çocuklarımız için sınıfımız bulunmaktadır ve kayıtlar TAM GÜN esasına göre kayıt yapılmaktadır.
Sabah kahvaltısı, öğle ve ikindi olmak üzere 3 öğün yemek verilmektedir.
Eğitim sabah 08.30 ´de başlar 17.00 da sona erer.
Normal yaş grubu kayıtlarımızda ise YARIM GÜN sasına göre kayıt yapılmaktadır.
Eğitim 09.30'da başlar, 14.30 da sona erer.
Öğle yemeği verilmektedir.