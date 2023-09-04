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Eğitim
Giriş Tarihi : 04-09-2023 23:19

Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Uygulama Anaokulu Kayıtları Başladı

​​​​​​​2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Uygulama Anaokulu öğrenci kayıtlarını almaya başladığını duyurdu

Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Uygulama Anaokulu Kayıtları Başladı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Uygulama Anaokulu öğrenci kayıtlarını almaya başladığını duyurdu ve şu bilgileri verdi.

4-5 yaş grubu (36 aydan itibaren) çocuklarımız için sınıfımız bulunmaktadır ve  kayıtlar TAM GÜN esasına göre kayıt yapılmaktadır.

Sabah kahvaltısı, öğle ve ikindi olmak üzere 3 öğün yemek verilmektedir.

Eğitim sabah 08.30 ´de başlar 17.00 da sona erer.

Normal yaş grubu kayıtlarımızda ise YARIM GÜN sasına göre kayıt yapılmaktadır.

Eğitim 09.30'da başlar, 14.30 da sona erer.

Öğle yemeği verilmektedir.

 
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