  • Anasayfa
  • Saglık
  • AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN “NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI” ETKİLİĞİ
Saglık
Giriş Tarihi : 25-10-2024 01:00

AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN “NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI” ETKİLİĞİ

Akyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı işbirliği ile gebeliği yaklaşan gebeleri normal doğuma teşvik etmek ve bilgilendirmek  amacıyla Devlet Hastanesi Gebelik

AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN “NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI” ETKİLİĞİ

Akyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı işbirliği ile gebeliği yaklaşan gebeleri normal doğuma teşvik etmek ve bilgilendirmek  amacıyla Devlet Hastanesi Gebelik Bilinçlendirme Birimi’nde bir etkinlik düzenlendi.

 Etkinlikte Hemşire Kevser Göksu  gebelere “Normal Doğum ve Faydaları” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrası İlçe Sağlık Müdürü uzm.Dr. Şeyda Tok ; şunları söyledi.

“Anne adayları ile soru cevap  yaparak sohbet etti. Etkinlik sonunda Türk Kızılay olarak anne adaylarımıza Bebek Hastane Çıkış Seti hediye ettik.

Etkinlik ortağı Türk Kızılayı Akyazı Şube başkanı  Mustafa Birincioğlu da “ iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emek veren, gayret gösteren, destekleyen İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok Hanımefendi ve kurum personellerine teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: