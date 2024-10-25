AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN “NORMAL DOĞUMUN FAYDALARI” ETKİLİĞİ

Akyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı işbirliği ile gebeliği yaklaşan gebeleri normal doğuma teşvik etmek ve bilgilendirmek amacıyla Devlet Hastanesi Gebelik

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı işbirliği ile gebeliği yaklaşan gebeleri normal doğuma teşvik etmek ve bilgilendirmek amacıyla Devlet Hastanesi Gebelik Bilinçlendirme Birimi’nde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Hemşire Kevser Göksu gebelere “Normal Doğum ve Faydaları” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrası İlçe Sağlık Müdürü uzm.Dr. Şeyda Tok ; şunları söyledi.

“Anne adayları ile soru cevap yaparak sohbet etti. Etkinlik sonunda Türk Kızılay olarak anne adaylarımıza Bebek Hastane Çıkış Seti hediye ettik.

Etkinlik ortağı Türk Kızılayı Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da “ iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emek veren, gayret gösteren, destekleyen İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok Hanımefendi ve kurum personellerine teşekkür ediyoruz.” Dedi.