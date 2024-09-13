AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE SAĞLIK HİZMETİ

​​​​​​​Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için her yıl olduğu gibi bu yılda Akyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil sağlık ekipleri oluşturuldu.

Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili 2024/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için her yıl olduğu gibi bu yılda Akyazı ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mobil sağlık ekipleri oluşturuldu.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda TOK koordinesinde Ebe Ülkü Soydan, hemşire Seda İlçi ve Kevser Göksu’ dan oluşan sağlık ekibi, mesai saatleri dışında işçileri yaşadıkları yerlerde ziyaret edip sağlık hizmeti sunmaktadır.

Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri; bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ile kronik hastalık tarama ve izlemlerine yönlendirmeye ilişkin faaliyetleri periyodik olarak yürütülmekte ve bunlara yönelik danışmanlık ve bilgilendirme yapılmaktadır.

Ayrıca çevre sağlığının optimum şartlarda olması için kaymakamlıkla işbirliği içerisinde tuvalet konteynırları yerleştirilmesi sağlanmış ve su ve çöp sorunu oluşmaması için Akyazı belediyesiyle işbirliği yapılmıştır.

Sağlık ekipleri ailelere keneden ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtmış ve bilgilendirme yapılmıştır. Tarım işçilerinin hem sağlık hizmetlerinden faydalanmaları hem de kanser taramaları, kronik ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitimler alması sağlanmıştır.