  Akyazı İlçe Sağlık’tan Kanser taraması etkinliği

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarama çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Şevval Tiryaki ve Dr. Merve Nur Maytalman Akyazı çarşı içinde açtıkları stantlarında evde

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarama çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Şevval Tiryaki ve Dr. Merve Nur Maytalman Akyazı çarşı içinde açtıkları stantlarında evde uygulamalı kalın bağırsak taraması ile rahim ağzı kanseri taramasına ilişkin kayıt ve randevu alma hakkında müracaat edenleri geniş bir biçimde bilgilendirme çalışması yaptılar.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok, İlçe Salık olarak 2025 yılını dolu dolu geçirmek için çaba gösteriyoruz. Bugün burada doktorlarımız iki önemli hastalıkla ilgili olarak yapılması gereken hususları dikkatli bir şekilde kendilerine müracaat eden Akyazılılara anlatıyorlar. Kısaca doktorlarımız bu çalışmayla Akyazılı hemşerilerimizin ayaklarına gidiyorlar. Sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz açıklaması yaptı.