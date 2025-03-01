AKYAZI İLÇE SAĞLIKTAN “BAĞIMLILIĞA HAYIR, SAĞLIKLI YAŞAM” ETKİNLİĞİ

​​​​​​​ Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Yeşilay Şubesi, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi İşbirliği ile ‘’Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam Eğitimi’’ düzenledi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Yeşilay Şubesi, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Akyazı Belediyesi İşbirliği ile ‘’Bağımlılığa Hayır: Sağlıklı Yaşam Eğitimi’’ düzenledi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok moderatörlüğünde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinin ev sahipliğini yaptığı eğitime; Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşması öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı bando ekibinin sergilediği müzik dinletisi beğeniyle karşılandı.

Ardından açılış ve takdim konuşmasını yapan Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, maddeyle ilk tanışma yaşları olan gençlerin dikkatli olmasının önemini vurguladı.

Akabinde söz alan Sakarya Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, Yeşilay ve YEDAM’ın hizmetlerini anlattı özellikle gençler arasında yaygınlaştığını ifade ederek mücadele yöntemlerinden bahsetti.

Konuşmasına devam eden Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok en iyi tedavinin hiç başlamamak olduğunu, bağımlılığına hayır diyebilmenin önemini vurguladı. Manipüle edilmeye karşı örnekler vererek özellikle gençlerden dikkatli olmalarını istedi. Örnekler üzerinden katılım sağlayan gençlere, bağımlılık yapıcı maddelere başlatmaya yönelik ikna cümlelerine karşı nasıl hayır diyebileceklerini anlattı. İnteraktif olarak devam eden eğitimde girişte dağıtılan kartlar üzerinden gençlere mikrofon uzatılarak vereceği cevapları sesli olarak dile getirilmesi istendi.

Katılım sağlayan gençlerin ilgiyle dinlediği eğitim hep birlikte ‘’Bağımlılığa Hayır’’ diyerek sona erdi.