AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN MADDE BAĞIMLILIĞI İLE  MÜCADELE KONFERANSI

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Adalet Bakanlığı ve Sivil toplum kuruluşu Yeşilay Kurumu İşbirliği ile

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Adalet Bakanlığı ve Sivil toplum kuruluşu Yeşilay Kurumu İşbirliği ile Bağımlılıkla mücadele konferansı düzenliyor.

20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14.00 te Akyazı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenecek olan Konferans İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok Moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Konferansta konuşmacı olarak şu isimler yer alacak.

Barış Barut; Madde Bağımlılığı ve Aile ve Sosyal çevre ilişkilerinin önemi konusunda;

Prof. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı : Madde Bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon süreci;

Prof. Dr. Yusuf Genç: Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Sivil Toplum faaliyeti olarak Yeşilay Kurumu;

Kadir Kaya; Akyazı Cumhuriyet Savcısı Madde Bağımlılığı ile mücadelede yargının rolü ve konu ile ilgili düzenlemeler konularında bilgi sunacaklar.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Şeyda Tok düzenlenecek olan konferansa konu ile ilgili tüm toplum kesimlerini davet etti.