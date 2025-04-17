AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok tarafından tarafından verilen ilk eğitim oturumu geçtiğimiz gün yapıldı.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı ile ilgili eğitim çalışmalarında bu defa Sağlıklı Hayat Akademisi(SAHA)konusunda bayanlara yönelik eğitim verdi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok tarafından tarafından verilen ilk eğitim oturumu geçtiğimiz gün yapıldı.

Uzm. Dr. Şeyda Tok verdiği eğitimde özetle şunları söyledi.

" Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırarak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sağlıklı Hayat İçin SAHA’ dayız’ sloganı ile Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi başlatılmıştır.



Proje kapsamında toplumun sağlık konularında bilinçlenmesi, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sağlıklı yaş alma bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir. Eğitim süresince katılımcılara; kronik hastalıklar açısından yaşam tarzı değişikliklerine yönelik danışmanlık hizmetleri sunulacak, kanser taramaları yapılacak, bağımlılık ile mücadele konusunda farkındalıkları artırılacak ve gerekli görülen durumlarda destek sağlanacaktır. Kaçırılmış sağlık fırsatları değerlendirilecek ve aile hekimliği sistemi desteklenerek güçlendirilecektir.”

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bu eğitimlerin toplumun çeşitli kesimlerini kapsayacak şekilde devam edeceğini söylediler.